Сеул, , 08:35 — REGNUM В третьем квартале 2020 года темпы роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи составили 2,1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, реальный показатель оказался на 0,2% выше, чем предполагали эксперты в октябре текущего года.

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Напомним, что в первом квартале падение ВВП Южной Кореи составило 1,3%, во втором квартале — 3,2%.

Эксперты отмечают, что по сравнению со вторым кварталом экспорт товаров из страны вырос на 16%, импорт — на 5,6%, инвестиции в производственные мощности — на 8,1%. Объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,9%, а в сфере услуг — на 0,9%. Однако инвестиции в строительство, напротив, сократились на 7,3%.

По сравнению с третьим кварталом 2019 года темпы падения экономики Южной Кореи составили 1,1%.