Ставрополь, , 08:28 — REGNUM Федеральные власти проработают возможность создания на Ставрополье второй территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Зона со льготными налоговыми условиями для инвесторов может появиться в городе Лермонтове, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Накануне, 30 ноября, глава Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в состоявшемся под эгидой ОНФ круглом столе, посвященном вопросам поддержки бизнеса в период пандемии. В своем выступлении губернатор, в частности, положительно оценил создание ТОСЭР в городе Невинномысске и предложил масштабировать этот опыт на другие муниципалитеты Ставрополья.

«По мнению губернатора, новой территорией опережающего развития в крае должен стать город Лермонтов. [Это и другие] предложения Владимира Владимирова будут проработаны в федеральных органах власти», — сказано в сообщении.

Напомним, ТОСЭР «Невинномысск» была создана постановлением правительства РФ от 22 декабря 2017 года. На территории, по данным на начало июля текущего года, зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на 3,5 млрд рублей. Суммарно эти инвесторы планируют создать более 770 рабочих мест.