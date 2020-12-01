Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Инфляция в Грузии по итогам октября 2020 года составила 3,8%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном 30 ноября на сайте ведомства.

Согласно представленным данным, сильнее всего на увеличение инфляции оказало повышение цен на сыр. Из-за этого показатель вырос на 0,2 процентных пункта. Также на инфляцию значительное влияние оказал рост цен на бензин, растительное масло и зимнюю обувь.

Также сообщается, что на импортные товары цены в среднем выросли на 2,8%, а на местные — на 4,1%. В Нацбанке Грузии объяснили, что сравнительно низкий уровень инфляции для иностранных товаров связан с годовым снижением стоимости топлива.

Стоит отметить, что годовой уровень инфляции в Грузии по итогам сентября также составил 3,8%. Он постепенно снижался с мая, когда этот показатель вырос до 6,2%. В национальном бюджете годовой уровень инфляции предусмотрен на уровне 3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Грузии: пандемия и конфликт в Карабахе повлияли на экономику страны