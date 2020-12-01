Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 30 декабря завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,12%, до $47,63. Коррекционная фаза по нефти началась 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть подешевела с $49,06 до $47,05 за баррель. Торговый диапазон сжался до $47.00 — 48.40. Участники рынка ждали решения ОПЕК+, а заседание было перенесено на 3 декабря.

Цена не обвалилась, но нервозность на рынке нарастает, поскольку одни страны хотят продления соглашения, а другие увеличения добычи нефти.

Рынок нефти поддерживается новостями по вакцинам, поэтому снижения не наблюдается. Американская компания Modernа Inc. сообщила, что 30 ноября направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Сегодня, 1 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $47,53 (-0,18%). Удивляет, что нефть торгуется снижением при общем ослаблении доллара США и отличной статистике в Китае.

Производственный индекс PMI Caixin / Markit за ноябрь составил 54,9 (прогноз был 53,5). Это доказывает то, что участники рынка ждут решения ОПЕК+.

Если новости с переговоров будут поступать разочаровывающие, то цена может опуститься до $46,60.

Повышение цены выше $48,50 для покупателей будет являться положительным фактором и откроет им дорогу до уровня $50 за баррель.

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