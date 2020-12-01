Сеул, , 08:17 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи за ноябрь 2020 года составил $45,8 млрд, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также увеличился на 6,3%.

Известно, что рост показателя во многом обусловлен ростом экспорта информационно-коммуникационных технологий. В частности, экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 16%, дисплеев — на 21,4%, компьютеров — на 5,6%.

Кроме того, в связи с пандемией зафиксирован рост объёмов поставок товаров медицинского назначения, аккумуляторов для электромобилей и косметики.

В ноябре импорт товаров, напротив, сократился на 2,1%, до $39,88 млрд. Профицит торгового баланса составил $5,93 млрд.