Пекин, , 08:13 — REGNUM Китайская компания в Лаосе Khoukham Steel Industry Sole Co., Ltd отгрузила партию арматуры в Камбоджу, осуществив первый экспорт стали из Лаоса, сообщает агентство Синьхуа.

Около десятков грузовиков, загруженных более чем 300 тоннами арматуры, покинули границу Лаоса по направлению к столице Камбоджи городе Пномпеню 20 ноября. Эта партия арматуры была произведена на Кхоукхамском металлургическом заводе в 410 км к востоку от столицы Лаоса города Вьентьяна.

Министерство промышленности и торговли Лаоса в пятницу подтвердило агентству Синьхуа, что эта партия является первой партией китайской стали, экспортируемой из Лаоса.

Кенеральный директор китайской компании в Лаосе Цзи Юнцюань сообщил агентству Синьхуа, что после получения заказа компания строго контролировала качество и сумела доставить продукцию иностранным клиентам в соответствии с графиком.

Khounkham Steel, основанная в 2018 году в Лаосе с инвестициями из Китая, является сталелитейным предприятием, занимающимся производством стали, ее продажей и послепродажным обслуживанием.