Москва, , 08:13 — REGNUM Объём инвестиций в развитие производства на территории Москвы увеличился, сообщает 1 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

За первые девять месяцев 2020 года объём инвестиций в основной капитал в Москве составил 1,9 трлн рублей — на 11,5% больше, чем за тот же период в 2019 году.

Как рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, доля внебюджетных инвестиций в развитие производства в столице составила 72,5%.

«В структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии — 13,5%, на услуги для бизнеса — 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность», — отметил он.

При этом более 38% вложений приходится на машины и оборудование. На втором месте — возведение зданий и благоустройство земель (около трети от общего объёма инвестиций). Свыше 16% — в строительство жилья.