Москва, , 08:12 — REGNUM Торги на Мосбирже 30 ноября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль находился в плюсе примерно час. К закрытию вечерней сессии ослабление нацвалюты усилилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль подешевел к доллару США на 0,71%, до 76,39 руб., к евро — на 0,47%, до 91,16 руб., к британцу — на 0,84%, до 101,80 руб.

На внутренний валютный рынок оказывали влияние внешние факторы: укрепление доллара на американской сессии, перенос заседания ОПЕК на 3 декабря, сохраняющаяся неопределенность по выборам в США.

Доллар скорректировался после падения по техническим факторам. Заседание ОПЕК перенесли, так как необходимы дополнительные переговоры.

Некоторые страны хотят продления соглашения. Другие страны считают, что можно увеличить добычу, чтобы продавать нефть по завышенной цене в сравнении с апрельскими ценами.

Подведение итогов выборов президента США затягивается. Трамп продолжает борьбу за кресло президента США. Адвокаты Трампа заявили о наличии доказательств фальсификаций на выборах.

Сейчас они законными способами пытаются добиться отмены результатов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Аризона и Висконсин. Процесс идет успешно, но неизвестно, успеют они добиться отмены до 14 декабря или нет.

Сегодня, 1 декабря, на торгах в Азии доллар снижается ко всем основным валютам. В лидерах роста австралиец и новозеландец. Австралиец подорожал после заседания РБА, а новозеландец вслед за ним.

Дополнительную поддержку им обоим оказала китайская статистика. Производственный индекс PMI Caixin / Markit за ноябрь составил 54,9 (прогноз был 53,5). Нефть марки Brent торгуется по $47,55.

Рубль останется под давлением, пока ОПЕК+ не огласит решение по лимитам на 2021 год. Шесть дней цена торгуется в ограниченной диапазоне. За это время сформировалось сопротивление 76,65 руб.

Если оно не устоит, то перед новым укреплением рублю придется вернуться к уровню 77,50 руб., чтобы взять разгон. Если боковая динамика на уровне 76 руб. сохранится до 4 декабря, то укрепление рубля продолжится. Рублю не хватает новостей, чтобы вырваться из диапазона.

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