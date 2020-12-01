Челябинск, 1 декабря 2020, 08:12 — REGNUM В Челябинской области Контрольно-счётная палата начала проверку регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ходе проверки предстоит изучить, насколько результативно используются бюджетные средства, результаты внутреннего контроля, объём и структуру расходов фонда и т.д.
Проверка является плановой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее КСП нашла нарушения в Аргаяшском районе. Копия отчёта направлена в прокуратуру и СКР.