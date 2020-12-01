Москва, , 08:11 — REGNUM В России началась реализация нового полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый кроссовер южнокорейской марки представлен на российском авторынке в четырех комплектациях — LifeStyle, Prestige и HighTech и Cosmos. Стоимость Hyundai Palisade составляет от 3 149 000 до 3 829 000 рублей.

Новинка оборудована двумя моторами на выбор. В качестве базового двигателя стоит турбированный агрегат на 2,2 л мощностью 200 л. с., а топовые версии оснащаются «атмосферником» V6 на 3,5 л производительностью 249 л. с. и 336 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач (с кнопочным переключением) и полным приводом HTRAC с селектором режимов движения Multi-Terrain Control.

Напомним, кроссовер Hyundai Palisade был представлен в Южной Корее в 2018 году. В декабре прошлого года стартовали продажи кроссовера на североамериканском авторынке.

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