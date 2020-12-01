Москва, , 08:03 — REGNUM Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий (ГИИС ДМДК) запущена в России в тестовом режиме, сообщили 1 декабря в пресс-службе Минфина РФ.

«В декабре будет открыт доступ дополнительным участникам рынка к тестированию бета-версии, — говорится в сообщении. — Начало опытной эксплуатации системы для всех участников рынка начнется с 1 января 2021 года».

В настоящее время система ГИИС ДМДК доступна крупнейшим участникам ювелирного рынка. Она позволяет выполнять добровольную маркировку и открытие личных кабинетов. Минфин совместно с Пробирной палатой проводят вебинары для будущих пользователей ГИИС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной с 1 января 2021 года. Предполагается, что она позволит защитить покупателей от подделок и повысить доверие потребителей к ювелирной отрасли.

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