Пекин, , 07:54 — REGNUM Прибыль крупных промышленных фирм Китая достигла 642,91 млрд юаней (около $97,77 млрд) в октябре, что на 28,2% больше в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Рост оказался на 18,1 процентных пункта выше, чем сентябре. За первые 10 месяцев года прибыль крупных промышленных фирм Китая выросла на 0,7% в годовом исчислении до 5,01 трлн юаней против 2,4% сокращения в период с января по сентябрь текущего года.

В частности, прибыль промышленных фирм, контролируемых государством, упала на 7,5% по сравнению с предыдущим годом до 1,29 трлн юаней, в то время как прибыль промышленных фирм в частном секторе выросла на 1,1% в годовом исчислении до 1,48 трлн юаней.

В течение первых 10 месяцев прибыль производителей специального оборудования обрабатывающей промышленности выросла на 22,9%, причем рост также был зафиксирован в таких отраслях, как переработка сельскохозяйственной продукции, производство электроники, текстиля и автомобилестроение. Прибыль нефтегазовой отрасли упала на 68,5% в годовом исчислении.

По данным бюро, прибыль в 25 из 41 промышленного сектора Китая выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в 16 секторах прибыль упала. К крупнейшим промышленным компаниям относятся те, чей годовой оборот превышает 20 млн юаней.