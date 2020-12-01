Пекин, , 04:20 — REGNUM Импорт твердых отходов в Китае продолжил падать по мере экологического развития страны и радикального запрета на такой импорт, который вступает в силу с начала 2021 года, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

По данным на 15 ноября текущего года Китай импортировал 7,18 млн тонн твердых отходов за текущий год, что на 41% ниже, чем годом ранее, заявил представитель Министерства экологии окружающей среды КНР Цю Цивэнь.

Это падение согласуется со снисходящим трендом, наблюдаемым с конца 2017 года, когда Госсовет КНР, ужесточил ограничения на импорт твердых отходов. Импорт за предыдущие три года составили 42,27 млн тонн, 22,63 млн тонн и 13,48 млн тонн соответственно.

Согласно уведомлению, опубликованному недавно Министерством коммерции, Министерством экологии и Главным таможенным управлением КНР, Китай запретит весь импорт твердых отходов с 1 января 2021 года. Также будет запрещен сброс, складирование и утилизация отходов, ввезенных из-за рубежа, на территории Китая.