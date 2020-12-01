Владивосток, , 04:18 — REGNUM В Приморье благодаря грантовой поддержке появятся ещё восемь семейных ферм и 26 фермерских хозяйств. Претенденты могут подать документы в региональный Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В текущем году аграриям на развитие выдано почти 257 млн рублей. На эти средства строятся новые теплицы, овощехранилища, перепелиная ферма, закуплена техника, поголовье крупного рогатого скота, овцы.

16 начинающих фермеров получили восемь грантов на строительство семейных ферм и десять грантов на создание хозяйств растениеводства и животноводства.

По информации минсельхоза, на создание семейных ферм можно получить господдержку до 30 млн рублей, для начинающих фермеров она составляет до 5 млн рублей. Также предусмотрены гранты «Агростартап» — до 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерских хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Мелкие производители видят для себя только один выход — отправить коров на бойню.