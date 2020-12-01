Москва, , 03:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 3 февраля 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска госпредприятия «Московский метрополитен» к поставщику подвижного состава — АО «Метровагонмаш». Претензии по этому иску превышают 407 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 23 ноября на сумму 407 972 520,81 рубля. До этого, в начале сентября, тот же ГУП потребовал взыскания неустойки в размере 16 291 291,8 рубля. Этот спор рассмотрят сегодня, 1 декабря.

Помимо того, в июле метрополитен подал сразу два иска — на 1,7 млн рублей и на 1,8 млн рублей. По последнему делу, которое рассмотрят завтра, 2 декабря, речь идёт о взыскании неустойки по контракту « от 25.12.2014 года на приобретение и предоставление во владение и пользование вагонов метро с обязательством по обеспечению их обслуживания в период жизненного цикла».

Напомним, в начале октября 2020 года правительство Подмосковья сообщило, что на предприятии «Метровагонмаш» будут выпускать составы нового поколения «Москва 2020». Уточнялось, что за годы работы завод поставил для метрополитена столицы порядка 1 тыс. вагонов модели «Москва».