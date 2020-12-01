Вена, , 03:22 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и партнёры, не входящие в картель, договорились перенести дату переговоров о политике добычи нефти в 2021 году на четверг, 3 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

«Завтра ничего не будет. Только заседание ОПЕК+ теперь запланировано на 3 декабря», — сказал один из делегатов.

По словам другого делегата, двухдневный перерыв позволит сторонам обсудить детали будущего соглашения о сокращении нефтедобычи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры 30 ноября были прерваны в связи с противоречиями в группе ОПЕК+ по условиям и механизмам сокращения нефтедобычи в 2021 году.

Министры достигли предварительного согласия о продлении ограничения добычи на три месяца (первый квартал следующего года), и договорились провести консультации с представителями стран, не входящими в ОПЕК. Следующая встреча планировалась на 1 декабря.

Читайте также: В ОПЕК предупредили об «огромных проблемах» на нефтяном рынке в 2021 году

По предложенному изначально плану предлагалось снизить уровень добычи на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Однако спрос на нефть по-прежнему находится под давлением из-за пандемии коронавируса, поэтому в ОПЕК+ рассматривали возможность продления существующих сокращений на 7,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 8% мирового спроса, на первые месяцы 2021 года, и эту позицию поддерживает Саудовская Аравия.

Россия, напротив, предложила ОПЕК+ увеличивать добычу на 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц с января. Другие страны хотели бы закрепить в соглашении индивидуальные условия.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия может отказаться быть сопредседателем в комитете ОПЕК+