Москва, 1 декабря 2020, 03:13 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от «дочерней» компании «Газпрома» — ООО «Газпром флот». Она требует с «Объединённой судостроительной корпорации» почти 473 млн рублей. Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Претензии к судостроительному холдингу со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге были поданы 27 ноября 2020 года. Истец потребовал с корпорации, где 100% доли принадлежит государству, взыскания 472 894 994,98 рубля. Детали дела пока неизвестны.
Помимо этого, у «Газпром флот» есть претензии и к ООО «СК «Северная гавань», с которого пытаются взыскать более 4,3 млн рублей. Заседание назначено на 14 декабря 2020 года.
Компания «Газпром флот» учреждена для добычи сырой нефти и попутного газа в 1999 году. На предприятии работают более 1,3 тыс. человек, директор — Юрий Шамалов. Уставный капитал ООО — более 18 млрд рублей.