Москва, , 03:13 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от «дочерней» компании «Газпрома» — ООО «Газпром флот». Она требует с «Объединённой судостроительной корпорации» почти 473 млн рублей. Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к судостроительному холдингу со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге были поданы 27 ноября 2020 года. Истец потребовал с корпорации, где 100% доли принадлежит государству, взыскания 472 894 994,98 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Помимо этого, у «Газпром флот» есть претензии и к ООО «СК «Северная гавань», с которого пытаются взыскать более 4,3 млн рублей. Заседание назначено на 14 декабря 2020 года.