Загреб, , 02:55 — REGNUM Министры иностранных дел Хорватии и Италии Гордан Грлич-Радман и Луиджи Ди Майо в Загребе 30 ноября обсудили инициативу формирования «исключительных экономических поясов» по обе стороны Адриатики, подтвердив согласование деятельности в этом направлении и готовность «начать переговоры о разграничении». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

30 ноября во время двустороннего заседания глав МИД Хорватии и Италии особое рассматривалась защита Адриатического моря. Оба министра выразили понимание необходимости его защиты и его исследования, создания исключительных экономических поясов по обе стороны Адриатики.

Напомним, Хорватия еще в 2003 году взяла на себя охрану экологического рыболовного пояса Адриатики, на основании которого, наряду с морским дном Хорватии, оно пользуется всеми правами исключительного экономического пояса (за исключением права на строительство искусственных островов и права на производство энергии с использованием моря, морских течений и ветров), в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.