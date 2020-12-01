Тегеран, , 08:18 — REGNUM Исполнительный директор организации содействия торговле Ирана по арабо-африканским делам Фарзад Пилан заявил, что по последним статистическим данным за 7 месяцев текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта) в Сирию было экспортировано продукции на сумму около $73 млн. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Чиновник рассказал, что политические волнения и беспорядки в Сирии привели к падению объема торговли между Ираном и Сирией.

«Десять лет назад объем ирано-сирийской торговли составлял около $550 млн, из которых $520 млн приходилось на иранский экспорт, а $30 млн — на импорт из Сирии», — отметил иранский чиновник.

Пилтан подчеркнул, что на волне расширения торговых отношений между двумя странами в прошлом году объем товарооборота достиг $170 млн. По его словам, автомобильные запчасти, стальные и железные прутья, трубы и профили, детали газовых турбин, сухое молоко, фисташки являлись основной продукцией, экспортируемой в Сирию.

Далее он сообщил, что иранские компании также оказывают Сирии технические и инженерные услуги на сумму 2,2 миллиарда долларов.