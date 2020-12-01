Вена, , 01:24 — REGNUM Мировой рынок нефти в 2021 году, вероятно, столкнётся с «огромными проблемами» из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы, заявил 30 ноября президент ОПЕК и министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар на совещании группы. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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«Пандемия продолжает свирепствовать, число случаев заболевания растет во многих регионах мира. Он продолжает оказывать беспрецедентное негативное воздействие на мировую экономику и, как следствие, на мировые энергетические рынки», — сказал он.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Алжира APS сообщило, что члены ОПЕК достигли консенсуса о продлении ограничения добычи на три месяца, и при этом они взяли паузу для дальнейших консультаций со станами, которые не входят в картель. Переговоры с ними продолжатся 1 декабря.

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