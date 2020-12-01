Тегеран, , 09:01 — REGNUM 28 ноября генеральный директор представительства иранской Организации содействия торговле в арабских и африканских странах Фарзад Пилтан заявил, что 25% импортного рынка Ирака принадлежит Ирану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам иранского представителя, объем экспорта в Ирак в течение 7 месяцев составил 5 миллиардов долларов.

Говоря об предпринятых усилиях по увеличению доли Ирана на иракском рынке, он заявил, что Организация содействия торговле впервые направила торгового атташе в иракский город Басра.

«Иран потенциально может значительно увеличить экспорт продукции в Ирак», — отметил генеральный директор представительства иранской Организации содействия торговле (TPO) в арабских и африканских странах, сославшись на сложные экономические условия, вызванные американскими санкциями.

Ранее президенты обеих стран договорились достичь торгового обмена в размере 20 миллиардов долларов. По мере роста объемов двусторонней торговли Ирак становится основным экспортным рынком Ирана.