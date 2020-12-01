Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 30 ноября умеренно понизились, отражая желание участников рынка «немного притормозить» после стремительного ноябрьского роста котировок, основанного на оптимизме относительно перспектив для экономики в 2021 году и положительного эффекта от применения вакцины против коронавируса в целом.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 266,40 пункта (0,89%), до уровня 29 643,97 пункта. S&P 500 понизился в итоге на 16,53 пункта (0,45%), до уровня 3621,80 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 7,11 пункта (0,06%), до уровня 12 198,74 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов снизилась на 0,86%, до уровня $45,13 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,45%, до $1780,00 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США проводят первые торги недели и последние торги ноября в «красной зоне».

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