Нью-Йорк, США, 30 ноября 2020, 23:22 — REGNUM Банк Goldman Sachs ожидает повышения цены нефти Brent в 2021 году до $65 за баррель, 30 ноября сообщает агентство Reuters.
Согласно прогнозу банковской группы, рост заболеваемости COVID-19 в мире будет сглажен массовой вакцинацией и в целом не помешает глобальному восстановлению спроса на нефть.
При этом по опросу аналитиков, проведенному Reuters, цена на нефть Brent в следующем году будет составлять в среднем $49,35 за баррель.
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