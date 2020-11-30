Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM Банк Goldman Sachs ожидает повышения цены нефти Brent в 2021 году до $65 за баррель, 30 ноября сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу банковской группы, рост заболеваемости COVID-19 в мире будет сглажен массовой вакцинацией и в целом не помешает глобальному восстановлению спроса на нефть.

При этом по опросу аналитиков, проведенному Reuters, цена на нефть Brent в следующем году будет составлять в среднем $49,35 за баррель.

Читайте также: Нефть подешевела до $47 за баррель