Бишкек, , 22:42 — REGNUM На настоящий момент в Киргизии насчитывается 542,6 тысячи человек, получающих государственные социальные пособия. Об этом сообщили в министерстве труда и соцразвития республики.

Большинство из них, а именно 330 тысяч человек — это получатели ежемесячных пособий нуждающимся гражданам с детьми в возрасте до 16 лет. Средний размер такого пособия сейчас составляет 869 сомов (783 рубля).

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Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка достигла 119,8 тысячи человек.

А получателей ежемесячных пособий лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение — 92,8 тысячи человек. Средний размер такого соцпособия складывается на уровне 3 079 сомов (2 774 рублей).

С начала года на выплату государственных пособий из бюджета Киргизии выделили в общей сложности 6 млрд 359,4 млн сомов (более 5 млрд 729 млн рублей).