Нарьян-Мар, , 22:28 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный провел переговоры с инвестором, который планирует вести добычу природного газа на Коровинском и Кумжинском газоконденсатных месторождениях. Об этом глава округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице «Вконтакте».

По словам Бездудного, компания планирует построить также завод по производству метанола.

«Важный и нужный для нашего округа проект! Более 200 миллиардов рублей инвестиций, тысяча рабочих мест, налоги в бюджет. Наряду с этим обозначил четкую позицию округа. При реализации проекта инвестор обязан бережно относиться к нашей уникальной природе и учесть все интересы оленеводческих хозяйств!», — написал Бездудный.

Напомним, Кумжинское газоконденсатное месторождение было законсервировано после того, как в 1980 году на одной из его скважин произошел взрыв, спровоцировавший мощный выброс газоконденсатной смеси, остановить который смогли только в 1987 году.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы Кумжинского и Коровинского месторождений оцениваются в 165 млрд кубометров газа и 5,6 млн тонн конденсата.