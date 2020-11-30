Загреб, , 23:38 — REGNUM Члены миссии Международного валютного фонда в Хорватии на видео-конференции 30 ноября заявили, что из-за новой волны пандемии коронавируса Хорватия все еще сталкивается со значительными проблемами, а также что меры экономической политики необходимо адаптировать к развитию кризиса. Они также не рекомендуют снижать НДС без принятия соответствующих мер, которые бы предотвратили постоянную потерю доходов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Члены хорватской миссии МВФ отметили, что ожидают спад экономики Хорватии в 2020 году на 8−10% из-за снижения внутреннего и зарубежного спроса, особенно из-за 50% снижения физического объема туризма в годовом исчислении.

При этом они отмечают, что, несмотря на трудности, наблюдаемые в этом году, Хорватия добилась лучших результатов, чем многие другие страны с аналогичной степенью зависимости от туризма. Они также подчеркнули, что рост безработицы на данный момент находится под контролем благодаря сильной поддержке мер экономической политики.