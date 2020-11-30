Москва, 30 ноября 2020, 19:52 — REGNUM Вопрос участия Молдавии в ЕАЭС обсудили российский и молдавский премьер-министры Михаил Мишустин и Ион Кику, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства России.
«Главы правительств обсудили вопросы развития российско-молдавского торгово-экономического сотрудничества и тематику участия Молдавии в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя», — говорится в сообщении.
Напомним, членами ЕАЭС, помимо России, являются Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателя в ЕАЭС.
Читайте ранее в этом сюжете: РФ может отказаться от выделения кредита Молдавии – Кику