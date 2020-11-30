Москва, 30 ноября 2020, 19:26 — REGNUM Вопросы промышленности, торговли и транспорта обсуждали российский и казахстанский премьер-министры Михаил Мишустин и Аскар Мамин, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства РФ.
В ходе телефонных переговоров главы правительств двух государств рассмотрели «вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры».
Важной темой стало сотрудничество Москвы и Нур-Султана в рамках Евразийского экономического союза.
«Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного российско-казахстанского диалога по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в видеоформате состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана позвонил Путину