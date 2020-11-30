Наньнин, Китай, , 19:02 — REGNUM В городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая открылась 17-я выставка ЭКСПО КНР-АСЕАН, а также приуроченный к ней коммерческо-инвестиционный саммит. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что на мероприятии, продлившемся четыре дня, было подписано 68 инвестиционных контрактов на сумму почти 264 млрд юаней (около 40 млрд долларов).

Подчеркивается, что значительную часть контрактов, количество которых увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на половину, составляют проекты в области здравоохранения, больших данных, логистики, а также новых производств и материалов, энергетики и финансов.

В рамках ЭКСПО проведено более 150 мероприятий, посвященных расширению торгово-экономических связей.

Напомним, что Китай и страны АСЕАН являются участниками подписанного на днях соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), предполагающем создание в регионе обширной зоны свободной торговли.