Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM Реальный рост инвестиций в основной капитал Петербурга к 2030 году должен составить не менее 70%, решили в Смольном на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

«Лахта-центр» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновники даже одобрили соответствующую «дорожную карту». В показателе не будут учитывать инвестиции инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетные ассигнования федерального бюджета.

«Дорожную карту» разработали по новой методике Минэкономразвития с учетом экономической ситуации и пандемии. Так, при расчетах за основу взяли уровень 2020 года. В Петербурге объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил 447,1 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 5,5%.

Смольный вновь обещает господдержку инвестиционной деятельности, совершенствование регионального законодательства, снижение административных барьеров, продвижение инвестиционного потенциала города.

«Сейчас, в период пандемии, особенно важно создавать условия для инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат подразумевает минимальные риски для вложений и эффективную систему мер поддержки бизнеса. Чтобы добиться роста инвестиций, необходимо синхронизировать действия всех органов власти», — подчеркнул Александр Беглов.

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