Москва, , 08:16 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса в Российской Федерации вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Этот мораторий не нужен! В Роспотребнадзоре протирают штаны, а в магазинах тонны просрочки. Люди сами теперь проверки делают за них. Вообще обнаглели! Просто не работают и все. Правительству плевать на качество продуктов, все вытворяют, что хотят. Закон о защите прав потребителей не соблюдает никто!», — пишет пользователь под псевдонимом «Менеджер Проекта».

Часть комментаторов выступила против продления данного моратория. По их видению, многие крупные предприятия пытаются использовать данную лазейку, чтобы избежать лишних проверок своих предприятий.

«Под этот закон подписывают все подряд организации… Когда будет защита обычных граждан? Мораторий на оплату услуг ЖКХ, на налоги. Когда? Или у нас только бизнесу тяжело?», — задаётся вопросом пользователь Ким.

Другие пришли к выводу, что мораторий является недостаточной мерой по поддержке российского предпринимательства. Граждане указали на то, что в связи с пандемией коронавируса у населения России сильно падают доходы, что приводит бизнес к убыткам.

«Кому от этого легче? Мишустин, от налогов и выплат бизнес нужно освобождать, и не выборочно, а весь малый бизнес. Пострадали все. От дохода людей, который упал, зависит выручка в рознице. Налоговик должен это понимать!», — считает Олег М.

Тем не менее, ряд пользователей заявили о своём одобрении продления моратория. Граждане уверены, что бизнес в России переживает нелёгкие времена и такая форма поддержки, как отсутствие проверок, может помочь предпринимателям пережить пандемию и сохранить свой бизнес.

«Очень хорошо, что такое решение принято. А то обидно за малый и средний бизнес. Они больше всего страдают от ограничений по пандемии. Весной вообще деятельность свернуть пришлось. Сейчас хоть работают, но тоже условия не айс. А еще и накопившиеся долги! Поэтому мораторий на проверки еще на год — это все-таки послабление. Может, правительство еще что-нибудь сделает в помощь предпринимателям. Вроде планы по корректировке есть», — пишет Дарья Б.

Напомним, 30 ноября в России по поручению президента Владимира Путина продлён мораторий на плановые проверки малого бизнеса.