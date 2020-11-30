Москва, , 18:30 — REGNUM Если в РФ еще сильнее понизят ключевую ставку Банка России, то ничего хорошего для населения страны это не означает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который не исключил дальнейшего понижения ключевой ставки.

Михаил Хазин Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

«Ставка по депозитам упадет, и ничего хорошего для граждан РФ это не означает. Отток капиталов частных лиц с банковских депозитов ускорится. Кто-то будет хранить деньги дома, а кто сделает необходимые покупки. Но в общем и целом, с учетом политики российских банков, инициированной опять-таки Международным валютным фондом, граждане склонны всё реже оценивать банки как надежное средство хранения денег», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, почему кредит в РФ остается недоступен для промышленных предприятий.

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