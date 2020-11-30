Москва, , 18:27 — REGNUM Понижение ключевой ставки Банка России не будет иметь никаких позитивных последствий для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал предположение главы Сбербанка РФ Германа Грефа о том, что ключевая ставка Банка России может опуститься ниже 4%.

«Ставка кредита для промышленных предприятий фактически не уменьшится. Ставку определяют оценки риска, которые выдумал МВФ, а переписал Центральный банк. И эти критерии таковы, что никакое российское предприятие безрисковым считаться не может. Ставка все равно будет 12−15%. А то и больше. И пока ЦБ РФ не перестанет следовать инструкциям МВФ, российские предприятия не будут получать дешевого кредита. Даже если ставка будет нулевая или отрицательная», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщалось, ранее Греф сказал, что ключевая ставка Банка России может упасть ниже 4%.

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