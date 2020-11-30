Москва, , 17:49 — REGNUM Очень важно, что в период падения экономической активности и роста безработицы в России удалось сохранить 1,2 млн рабочих мест с помощью программы беспроцентного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, комментируя соответствующие данные Минэкономразвития.

«Минэкономразвития опирается на официальные данные. На мой взгляд, им стоит доверять, — сказала Яхонтова. — В условиях падения экономической активности и роста безработицы сохранение 1,2 млн рабочих мест очень важно. За каждым сохраненным рабочим местом — судьба, причем не только одного работника, но и его семьи. В дальнейшем важно продолжать поддерживать малый и средний бизнес».

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что влияние второй волны на безработицу будет зависеть от мер по предотвращению заражений, которые будут предприниматься в регионах и в стране в целом.

«Если будут вводиться новые ограничения, это отразится на снижении экономической активности в бизнесе, и можно ожидать соответственного роста безработицы. А предпринятые государством меры, конечно, дали положительный эффект», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Вадим Ковригин заявил, что в разгар пандемии коронавируса государство оказывало комплексную поддержку бизнесу, но можно было сделать больше.