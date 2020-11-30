Москва, , 17:47 — REGNUM Сокращение ВВП России по итогам 2020 года может составить порядка 4−5%. Об этом говорится в опубликованном 30 ноября информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

По предварительной оценке Росстата, в III квартале текущего года ВВП страны сократился на 3,6% в годовом выражении, что оказалось лучше оценки Центробанка.

В октябре, как отмечается в обзоре регулятора, ухудшение эпидемиологической ситуации продолжало сдерживать деловую активность в российской экономике. Выпуск продукции в базовых отраслях российской экономики продолжил снижаться в годовом выражении, а восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, носило неустойчивый характер

Отмечается, что с учетом данных за III квартал и октябрь Центробанк прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на 4−5%. При этом, как ожидается, восстановительный рост возобновится уже в I квартале 2021 года.