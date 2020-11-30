Москва, , 17:31 — REGNUM В плане сдерживания безработицы власти РФ сделали всё, что могли себе позволить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который оценил меры, предпринятые государством для сдерживания роста безработицы в период пандемии.

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«За время пандемии власти увеличили размер пособия по безработице, ввели понятия общественных работ, временных работ, узаконили понятия удаленной и дистанционной работы, организовали субсидии для организаций, не сокративших персонал во время первой волны, сдерживают вторую волну и не вводят излишние ограничения в настоящий момент. Поэтому да, можно сказать, что, скорее всего, власти сделали все, что могли себе позволить», — констатировал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что если бы в России программу беспроцентного кредитования пострадавших от пандемии предприятий запустили раньше, то это помогло бы гораздо большему числу компаний.