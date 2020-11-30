Москва, , 17:21 — REGNUM Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в октябре сохранилась на уровне 7,3%. Такие данные приводит 30 ноября пресс-служба Банка России.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, как сообщается, объём выдачи ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 8,5% в годовом выражении и составил более 546 млрд рублей.

Согласно данным регулятора, в общей сложности в октябре российские банки выдали более 212 тысяч ипотечных кредитов, что почти на 7% больше, чем в предыдущем месяце, и на 80% больше показателя октября 2019 года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов за десять месяцев 2020 года вырос на 45% в годовом выражении и превысил 3,2 трлн рублей.

Средний срок кредитования по выданным в октябре ипотечным кредитам составил около 18,5 года.