Москва, , 17:17 — REGNUM Если говорить о влиянии второй волны пандемии на ситуацию с безработицей в РФ, то вряд ли положение дел может быть хуже, чем во время первой волны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который предположил, что вторая волна пандемии может обострить в РФ проблему безработицы, уровень которой в настоящее время составляет 6,8% — 6,9%.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

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«По последним официальным данным Росстата, за июль-сентябрь 2020 года уровень безработицы составлял 6,4%, который с начала года вырос с 4,6%. Если мы говорим уже о процентах в 6,8−6,9, то, получается, рост с начала года и не останавливался, — сказал Порочкин. — Скорее всего, за последнее время он вырос в том числе из-за введенных недавно ограничений в сфере досуга. Власти еще летом предупреждали о таком развитии событий и обещали справиться с показателями не раньше 2021−2022 года. А что касается второй волны — хуже, чем в первую, вряд ли уже может быть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что вторая волна пандемии действительно может привести в РФ к росту безработицы.

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