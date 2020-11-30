Москва, , 17:09 — REGNUM В России сектор малого и среднего предпринимательства остается невелик, и, по данным за предыдущие годы, его доля в ВВП составляет примерно 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировал прогноз Кудрина, согласно которому ВВП РФ в 2020 году может упасть на 4−4,5%.

«Скорее всего, ожидать большего падения экономики не следует. Оперативные меры, принятые Минэкономразвития по поддержке системообразующих предприятий в период ограничений, дали свои результаты. Предприятия не останавливали работу, работники получали зарплату, — сказала Духон. — Сектор малого и среднего предпринимательства в нашей стране не так велик, по данным за предыдущие годы, его доля в ВВП составляет примерно 20%. Отраслевая структура этого сектора такова, что львиную долю в нем занимают предприятия торговли, а они в период пандемии в большинстве своем продолжали работать».

Кроме того, она указала на данные Единого реестра субъектов среднего и малого предпринимательства.

«Они сейчас не показывают серьезных изменений в этом секторе ни по снижению занятости, ни по уменьшению количества предприятий», — констатировала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что в РФ для спасения бизнеса надо вводить налоговые каникулы, выдавать субсидии и увеличивать сроки беспроцентного кредитования.

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