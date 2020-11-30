Ярославль, , 17:07 — REGNUM Правительство Ярославской области передало в федеральную собственность региональный участок дороги «Тверь — Калязин — Ярославль» протяженностью 112 километров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление областного правительства.

Дорога Duma.yar.ru

Большая часть передаваемой трассы известная как дорога «Ярославль — Углич». Как ранее сообщали региональные власти, дорога вошла в состав новой федеральной трассы «Золотое кольцо». Об этом сообщали ещё в апреле, однако формально передача состоялась только сейчас.

Участок дороги с земельными участками исключается из казны Ярославской области. Уменьшается и общая протяжённость региональных дорог: если ранее из было 1783 километра, то теперь останется 1671 километр.

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