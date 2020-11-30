Москва, , 16:45 — REGNUM Кризис спровоцировал панический спрос на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя данные управления Росреестра по Москве о том, что число договоров долевого участия с привлечением кредитов в октябре 2020 года в столицы достигло максимальных значений за все время статистических исследований данного показателя, экономист указал на «невротический» характер такого ажиотажного спроса.

«В условиях, когда экономика просела, недвижимость активно продавалась. Это повлияло в том числе на рост цен в целом по России, который составил порядка 10% только по официальным данным. Этим и объясняется ажиотаж с покупкой недвижимости. На эту покупку брошены все средства, у кого какие были, и брошены в экстренном порядке. Поэтом спрос на рынке был таким невротическим, нездоровым и не очень рациональным», — сказал Колташов.

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