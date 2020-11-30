Варшава, , 16:27 — REGNUM В Центральном статистическом управлении Польши сообщили, что ВВП страны по итогам третьего квартала 2020 года снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом передает Polskie Radio 24.

Журналисты отмечают, что данный показатель оказался меньше ожидаемого падения ВВП. Ранее Центральное статистическое управление Польши сообщало, что по итогам третьего квартала следует ожидать падение на 1,6%.

Напомним, по итогам второго квартала 2020 года падение ВВП Польши по сравнению со вторым кварталом 2019 года составило 8,4%.

Внутренний спрос в третьем квартале 2020 года снизился на 3,2% по сравнению с этим же отрезком 2019 года. По итогам второго квартала текущего года данный показатель упал на 9,9% по сравнению с годичной давностью.