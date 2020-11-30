Москва, , 16:25 — REGNUM Торговым представителем России в Китае назначен Алексей Дахновский. Подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Дахновского Алексея Виталиевича торговым представителем РФ в Китайской Народной Республике, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в распоряжении.

Также глава российского правительства освободил от должности торгпреда в Китае Сергея Инюшина, у которого истёк срок служебного контракта.

Напомним, Дахновский до сих пор являлся торговым представителем России в Сингапуре.

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