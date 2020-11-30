Бишкек, , 16:25 — REGNUM В январе — сентябре 2020 года доходы национального банка, коммерческих банков, страховых компаний и других финансово-кредитных организаций Киргизии достигли 41,2 млрд сомов (более 36,8 млрд рублей), что на 32% больше доходов за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

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Вместе с тем расходы организаций финансового сектора республики за этот же период составили 29,2 млрд сомов (26,1 млрд рублей), увеличившись в сравнении с прошлогодними на 16%.

Банкам удалось увеличить прибыль в 2,5 раза — до 9 млрд 486 млн сомов (8 млрд 485 млн рублей), микрокредитным организациям на 13,6% — до 2 млрд 65 млн сомов (1 млрд 847 млн рублей), а страховым компаниям на 93% — до 252 млн сомов (225 млн рублей).

Напомним, что в финансовом секторе Киргизии сейчас работают 622 организации: Национальный банк, 23 коммерческих банка, 583 небанковских финансово-кредитных организации и 15 страховых компаний.