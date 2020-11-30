Чебоксары, , 16:16 — REGNUM Вслед за главой Чувашии, которому перед новым годом понадобилась представительная иномарка Genesis G80 за 3,2 млн рублей, новые машины покупают за республиканский счёт для поселений Алатырского района. Соответствующее извещение о проведении электронного конкурса опубликовано на портале государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация Алатырского района. Чиновники закупают легковые автомобили для сельских поселений района. Согласно технической документации, приобретаются три легковых автомобиля Lada Vesta (или эквивалент) с окраской «металлик, за исключением цветовой гаммы оттенков красного, оранжевого и зеленного» (орфография соблюдена — прим. ИА REGNUM).

Максимальная цена контракта составляет 2 636 700 рублей. Отмечается, что источником финансирования являются средства, поступившие из республиканского бюджета Чувашии.

Машины должны быть поставлены до 22 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябре 2020 года прошёл аукцион по приобретению легкового автомобиля Genesis G80 для «обслуживания главы Чувашской Республики». Заявленная мощность двигателя — 197 лошадиных сил, иномарка рассчитана на пятерых пассажиров. Стоимость закупки составила 3,2 млн рублей.

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