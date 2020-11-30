Москва, , 16:01 — REGNUM В РФ для спасения бизнеса надо вводить налоговые каникулы, выдавать субсидии и увеличивать сроки беспроцентного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

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"В условиях, когда бизнесу тяжело и экономическая активность сокращается, естественно, что бизнес будет требовать большего. Поэтому нужно активнее идти навстречу. Как минимум можно было продлить программу беспроцентного кредитования на год. Некоторые компании адаптировались под новые условия, но многие нет, так как нет на это средств. Для них как раз нужно вводить налоговые каникулы, выдавать субсидии и увеличивать сроки беспроцентного кредитования», — сказал Алиев.

При этом он призвал не забывать и о международном опыте.

«В США намерены снижать подоходный налог. В Китае прежде всего снижают налоги для малого и среднего бизнеса. В Корее приняты меры по переводу бизнеса в онлайн и выделены субсидии на это. В Италии разрешили временно приостановить выплаты по ипотеке на жилье, в том числе для самозанятых граждан, которые потеряли более одной трети своего оборота в течение последнего квартала. Во Франции приняли решение по отсрочке уплаты корпоративного налога/налога на прибыль и взносов в систему социального обеспечения для фирм и предпринимателей», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев оценил эффективность программы беспроцентного кредитования.