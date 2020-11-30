Москва, , 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 30 ноября цена на нефть остается в отрицательной области. С открытия Азии нефть марки Brent подешевела на 1,73%, до $47,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Участники рынка ожидают результаты встречи ОПЕК+. Министры должны продлить ограничения по добыче нефти на первый квартал 2021 года, либо разрешить увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей. Лидеры сделки поддерживают продление, но детали не известны.

Цена консолидируется в ценовом диапазоне $47−49 за баррель в течение 2,5 дней. Если ОПЕК+ примет решение о продлении соглашения, то покупатели попытаются поднять цену до $50 за баррель.

Если отметка в $50 будет пройдена, то покупателям откроется дорога к уровню $55 за баррель Brent на фоне оптимизма получения фармацевтическими компаниями разрешений на вакцины от коронавируса к концу года», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть в декабре: стабилизация и «невесомость»