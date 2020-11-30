Москва, , 16:00 — REGNUM В России структура денежных доходов населения в январе — сентябре 2020 года изменялась при одновременном увеличении доли трудовых доходов и социальных выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что уровень жизни в стране за последние пять лет существенно снизился и что пандемия коронавируса будет только способствовать дальнейшему снижению этого показателя.

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"Структура денежных доходов в январе — сентябре 2020 года изменялась при одновременном увеличении доли трудовых доходов и социальных выплат. На объем и долю социальных выплат в структуре доходов существенное влияние оказали меры правительства по поддержке безработных, семей с детьми, инвалидов, работающих пенсионеров, а также рост среднего размера назначенных пенсий, — сказала Изряднова. — Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам января — сентября увеличилась на 5,6% при довольно существенной флуктуации месячной и квартальной динамики, а реальная заработная плата составила 102,6% к показателю предыдущего года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина, последние пять лет до пандемии уровень жизни снизился примерно на 10%.

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