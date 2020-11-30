Москва, , 15:58 — REGNUM В 2020 году сокращение экономики РФ может остаться в интервале 3,9−4,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в 2020 году экономика РФ упадет на 4,5%.

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«Минэкономразвития оценивает падение ВВП в 2020 году на уровне 3,9% без учета обострения эпидемиологической ситуации с сентября текущего года. Вероятно, при ответственном поведении и самодисциплине бизнеса и населения можно избежать локдауна экономики в IV квартале. В этом случае сокращение масштабов экономики останется в интервале прогнозируемых 3,9−4,1%», — сказала Изряднова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что экономика Российской Федерации по итогам 2020 года сократится на 4,5%.

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