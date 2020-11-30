Ташкент, , 15:57 — REGNUM Более 47% дохода бюджета Узбекистана по итогам 2021 года обеспечат 20 крупных компаний. Это следует из проекта «Бюджета для граждан 2021 года», сообщили в министерстве финансов республики.

Навоийский горно-металлургический комбинат обеспечит поступление 20,1% доходов, Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 6,4%, «Узбекнефтегаз» — 5,1%, «Узтрансгаз» — 3,1%, «Узбекэнерго» — 2,3%. Таким образом, пять компаний обеспечат поступление 37% доходов бюджета.

По данным министерства финансов Узбекистана, поступления в бюджет республики составят 147 трлн сумов ($14,15 млрд), что на 13% больше, чем в 2020 году. Налоги на добавленную стоимость принесут 46,23 трлн сумов ($4,45 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Узбекистана прогнозирует рост ВВП республики в 2021 году на уровне 5,1%. По итогам 2020 года этот показатель составит 1−1,5%.

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